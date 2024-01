Königsbau in Stuttgart: Butlers und Blumen Fischer ziehen aus

Königsbau in Stuttgart

1 Alles muss raus, heißt es bei Blumen Fischer und Butlers. Foto: Torsten Ströbele

Ende Januar ist Schluss: Auf zwei Ladenflächen im Königsbau läuft der Ausverkauf. Kann das Land als Eigentümerin der Immobilie beide Leerstände bis zur Europameisterschaft im Sommer beheben?











Rund um die Königstraße ist aktuell vieles in Bewegung: Geschäfte schließen, Filialisten verkleinern sich, aber es öffnen auch neue Läden. In den nächsten Tagen werden zwei weitere Flächen geräumt, beide im Königsbau. Zum einen handelt es sich um Blumen Fischer, der nach 165 Jahren Ende Januar aufgibt. Jörg Rochau, der Ururenkel des Gründers Julius Fischer, ist untröstlich, dass er das Traditionsgeschäft im Königsbau schließen muss. Die Entscheidung das Lebenswerk seiner Vorfahren aufzugeben, sei ihm nicht leicht gefallen. Mit Beratern habe er „alles hin- und hergerechnet“, mit den Vermietern verhandelt, und am Ende keine andere Möglichkeit gesehen als aufzuhören.