Köngen: Tore für Oskar und seine Freunde

1 Die Eichenkreuzhandballer mit dem kleinen Oskar (Mitte) und seinen Freunden Foto: / K. Dannath

Die Köngener Eichenkreuzhandballer spenden 10 000 Euro an das Rohräckerschulzentrum Esslingen, das Kinder mit Behinderung fördert. Eine Torpatenschaft hat das möglich gemacht.











Link kopiert

Die Köngener Handballer vom Eichenkreuz Handball (EK) sind in der abgelaufenen Spielsaison auf dem dritten Platz gelandet – und haben sich damit für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Eine ungleich größere Leistung sind die 10 000 Euro, die sie über die gesamte Saison zugunsten der Sonderpädagogischen Frühförderung mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (SBBZ Esslingen) gesammelt haben. Die Einrichtung am Rohräckerzentrum in Esslingen unterstützt Kinder mit Handicap und deren Familien.