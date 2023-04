1 Die Gemeinde Köngen will den westlichen Ortseingang aufwerten. Foto: /Kerstin Dannath

Köngen lobt für die Umgestaltung einen städtebaulichen Ideenwettbewerb aus. Ende Oktober sollen die Ergebnisse der sechs beteiligten Büros vorliegen.















Rund 12 000 Fahrzeuge nutzen die Denkendorfer und die Kirchheimer Straße am westlichen Ortseingang von Köngen täglich. Und wenn es auf der A 8 klemmt, sind es oft noch mehr. Nun hat die Gemeinde im Zuge der Neubebauung des Areals der ehemaligen Lindenturnhalle – geplant ist Betreutes Wohnen mit Tagespflege – eine städtebauliche Neuordnung des Areals im Blick und lobt dafür einen Ideenwettbewerb aus.

„Wir erhoffen uns mit vernünftigen Lösungen eine Aufwertung der Gesamtsituation“, sagt der Köngener Bürgermeister Otto Ruppaner an. Dafür greift die Verwaltung tief in ihre Schatulle: „Für die spätere Umsetzung gehen wir von Gesamtkosten von rund zwei Millionen Euro aus.“ Neben dem Betreuten Wohnen und einem Kreisverkehr im Bereich Adolf-Ehmann-/Denkendorfer-/Steinackerstraße ist auch der Festplatz in die Auslobung eingeschlossen. Voraussetzung ist, dass der Platz weiter für die Nutzung des Pfingstmusikfestes zur Verfügung steht. Das bislang eher triste Areal soll künftig auch sonst mehr Aufenthaltsqualität bieten. Ebenso erhofft sich die Verwaltung einen besseren Anschluss des Gebiets an die Ortsmitte, auch hierzu sollen die Büros Ideen präsentieren.

Laut Ruppaner haben alle sechs angefragten Büros für Landschaftsarchitektur ihre Teilnahme an dem Wettbewerb zugesagt. Betreut wird das Verfahren von der Landschaftsarchitektin Cornelia Bott, die unter anderem an der Hochschule Nürtingen lehrt und den Städtebauausschuss der Stadt Stuttgart berät. Das Preisgericht besteht aus Experten in Sachen Stadt- und Landschaftsplanung, dem Bürgermeister sowie Mitgliedern des Gemeinderats.

Als Ziele werden die Stärkung der innerörtlichen Struktur, eine Aufwertung des gesamten Bereichs sowie eine Verbesserung der Verkehrssituation speziell für Fußgänger und für Radfahrer formuliert. „Das Lindenturnhallen-Areal fungiert als zukünftiger Ankerpunkt zwischen dem Ortszentrum und dem Schulcampus und hat damit besondere Bedeutung für die zukunftsfähige Ausrichtung der Gemeinde“, heißt es in den Unterlagen. Honoriert wird der Wettbewerb mit 55 000 Euro – der Siegerentwurf ist der Verwaltung 20 000 Euro wert.

Die Wettbewerbsergebnisse müssen bis Ende Oktober eingereicht werden. Noch im Dezember wird das Preisgericht den Siegerentwurf küren. Mit dem Beginn der Umsetzung sei aber nicht vor Ende 2024 zu rechnen, kündigt Ruppaner an. „Erst kommt das Betreute Wohnen, dann der Kreisverkehr – alle drei Maßnahmen gleichzeitig zu stemmen, wird nicht funktionieren.“