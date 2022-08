1 Mit irischem Folk Punk brachten The Rogues From County Hell das Publikum beim 3K-Festival in Köngen nach einer kurzen Aufwärmphase zum Tanzen. Foto: Kerstin Dannath

Mit dem 3K-Festival und dem Abschlussfest ging der Abenteuerspielplatz in Köngen zu Ende. Kabarettist Michael Krebs nahm Zeitgeist aufs Korn, dann gab es Irish Folk Punk.















Seit 2001 gibt es das 3K-Festival an der Köngener Burgschule. Hinter dem Kürzel verbergen sich die Worte Konzerte, Kabarett, Kontraste. Kabarettist Michael Krebs verteilte originelle Boshaftigkeiten, dann sorgten The Rogues From County Hell dafür, dass viele der Besucher das Tanzbein schwangen.