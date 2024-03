Köngen – Bürgermeisterwahl: „Blick von außen“ auf die Heimatgemeinde

1 Der 31-jährige Ciprian Hoffmann will in Köngen Bürgermeister werden. Foto:

Ciprian Hoffmann kandidiert als siebter Bewerber für das Amt des Bürgermeisters von Köngen.











Der Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl in Köngen füllt sich immer mehr: Der parteilose Ciprian Hoffmann hat als siebter Kandidat seine Bewerbung, die er bereits vor gut 14 Tagen abgegeben hatte, jetzt öffentlich gemacht. Der 31-Jährige ist verheiratet, hat mit seiner Frau zwei kleine Kinder und lebt seit 24 Jahren in Köngen. Hoffmann ist als technischer Planer für die Mercedes Benz AG in Sindelfingen tätig.