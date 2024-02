Köngen: 13-Jähriger bei Schlägerei verletzt

1 Die Polizei sucht Zeugen einer größeren Schlägerei am Samstagabend in Köngen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Bei einer größeren Schlägerei am Samstagabend im Kiesweg in Köngen soll ein 13-Jähriger verletzt worden sein. Offenbar wurde er von Mitgliedern einer Gruppe mit einem Stock geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.











Die Polizei sucht Zeugen einer größeren Schlägerei, die sich am Samstag gegen 18.30 Uhr im Bereich der Zehntscheuer im Köngener Kiesweg zugetragen haben soll. Nach Angaben der Polizei ist offenbar ein 13-Jähriger von einer Gruppe unter anderem auch mit einem Stock geschlagen worden, wodurch er leicht verletzt wurde. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei in Richtung Kiesweg. Es soll sich um fünf bis sieben Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gehandelt haben, die alle schwarz gekleidet und zum Teil auch maskiert gewesen sein sollen. Es liegen Hinweise vor, dass die Gruppe kurz zuvor in der Oberdorfstraße eine männliche Person geschlagen haben soll. Die Polizei bittet den Geschädigten sowie Zeugen der Vorfälle, sich unter Telefon 0 70 22/ 92 24 0 zu melden.

Die Gruppe soll aus fünf bis sieben Personen bestehen