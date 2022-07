Am Tresen fängt ein Stück Zuhause an

1 Museumsleiter Hansjörg Albrecht (links) und Kurator Kai Engelmann lassen die Esslinger Kneipenhistorie lebendig werden. Foto: Roberto Bulgrin

Wirtshäuser sind Orte der Gastlichkeit, im besten Fall sind sie zudem soziale Treffpunkte, wo Geselligkeit und Privatheit möglich sind. Die Ausstellung „Kneipentour“ im Esslinger Stadtmuseum blickt zurück in die Geschichte der örtlichen Gastronomie.















Als Kneipe bezeichnet man gewöhnlich ein kleines, einfaches und im besten Fall gemütliches Lokal, das man aufsucht, um dort etwas zu trinken. Doch für viele Menschen sind solche Orte weit mehr. „So wichtig wie für Trinken und Essen sind Kneipen und Wirtshäuser als Treffpunkte für Freundinnen und Freunde, für Stammtische oder für Familienfeiern aus fröhlichen und traurigen Anlässen“, weiß der Historiker Kai Engelmann. „Kneipen bieten Raum für Veranstaltungen, sind Börse für Informationen und Klatsch, Orte des Vergnügens und des Sehens und Gesehenwerdens. Zugleich sind Wirtshäuser ein Arbeitsplatz für zahlreiche Menschen.“ All das zeigt Engelmann von diesem Samstag an in der Ausstellung „Kneipentour“ im Esslinger Stadtmuseum.