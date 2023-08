1 Auf den Azoren ist Manuel Halbisch bei der Cliff Diving World Series gesprungen – und in der Klinik gelandet. Foto: Dean Treml/Red Bull Content Pool

Manuel Halbisch aus Baltmannsweiler hat sich vor sieben Jahren der besonderen Form des Wasserspringens verschrieben und ist Ende Juli bei seinem WM-Debüt im japanischen Fukuoka auf Platz 18 gelandet. Seine Schwester Maike hat die Sportart vor kurzem ebenfalls für sich entdeckt.















Die dümmste Frage, die man Manuel Halbisch stellen kann, ist mit ziemlicher Sicherheit die, ob er Höhenangst hat? – Der 25-Jährige ist Systemoperator bei der Hubschrauberstaffel der Polizei am Stuttgarter Flughafen. Er steuert den Helikopter zwar nicht, sitzt aber im Zweifelsfall an der offenen Tür und fotografiert oder filmt, was sich unten so alles abspielt. „Ich bin kein Pilot, sondern eigentlich ein normaler Polizist mit Zusatzausbildung“, sagt er und lacht. Unter Akrophobie sollte man in seinem Job aber wohl trotzdem nicht leiden.