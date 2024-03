Klinikum Friedrichshafen: Fünf Klinikärzte unter Verdacht

1 Nach dem Tod der Oberärztin im vorigen November zeigten viele Menschen am Klinikum ihre Anteilnahme. Foto: Rüdiger Bäßler/Rüdiger Bäßler

Ende November hat sich eine Oberärztin am Klinikum Friedrichshafen das Leben genommen, nachdem sie erfahren hatte, dass sie fristlos gekündigt werden sollte. Die Frau hatte zuvor über Monate intern schwere Mängel in der Versorgung von Kranken angeprangert, die sogar Patienten das Leben gekostet haben sollen. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen gründete daraufhin die Ermittlungsgruppe „Cura“, die Staatsanwaltschaft Ravensburg veranlasste im Dezember Vorermittlungen. Nun haben die Ermittlungsbehörden die Gangart verschärft. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag bekannt gab, ist gegen „derzeit“ fünf Ärztinnen und Ärzte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Auch eine Compliance-Kanzlei stellt Untersuchungen an

Zum einen, so die Staatsanwaltschaft, bestehe der Anfangsverdacht des Abrechnungsbetrugs. Zudem werde wegen des Verdachts ärztlicher Fehlbehandlungen ermittelt. „Hierbei kommen die Tatbestände der Körperverletzung, unterlassenen Hilfeleistung und fahrlässigen Tötung in Betracht“, heißt es in einer Mitteilung. Bei einer Razzia am Donnerstag haben Beamte im Klinikum Beweismittel sichergestellt.

Eine Klinik-Sprecherin teilte mit, man arbeite „selbstverständlich mit polizeilichen Ermittlern zusammen“. Der Aufsichtsrat des Krankenhauses, das mehrheitlich der Stadt Friedrichshafen gehört, hat seinerseits die Compliance-Kanzlei Feigen Graf mit einer internen Aufklärung beauftragt. Die Befragung von Personal, hieß es kürzlich, dauere aber nun doch länger – vermutlich bis zum Frühsommer. Aufsichtsratschef ist der parteilose Friedrichshafener Oberbürgermeister Andreas Brand. Im Januar ist bereits der Ärztedirektor vorläufig von seinem Posten freigestellt worden.