1 Gesundheitsminister Manfred Lucha soll den Schmähpreis „Goldene Abrissbirne“ erhalten (Archivfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Gesundheitsminister Manfred Lucha erhält den Schmähpreis „Goldene Abrissbirne“. Er wird in diesem Jahr erstmals vergeben. Weshalb ausgerechnet der baden-württembergische Minister ausgewählt wurde.















Link kopiert

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) soll bundesweit erster Träger des Schmähpreises „Goldene Abrissbirne“ werden. Das Bündnis Klinikrettung mit Sitz in Berlin kritisiere damit Luchas massiven Einsatz für die Schließung kleinerer Kliniken zugunsten neu gebauter Zentralkliniken, teilte das Bündnis am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz mit. Der Preis, eine gerahmte Karikatur, soll am Donnerstagmorgen vor dem Gesundheitsministerium in Stuttgart überreicht werden.

Luchas Zentralklinikkonzept sei nicht nur teurer, sondern auch in der Umweltbilanz klimaschädlicher als die Erhaltung und Ertüchtigung bestehender Kliniken, und es treibe den Personalmangel im Gesundheitswesen an. Außerdem werde es den Bedürfnissen der Betroffenen nicht gerecht. Letztere würden bei den Schließungskonzepten gar nicht gehört. Wenn sie dann protestierten, setzte der Minister die Kommunalpolitik unter Druck, kritisiert das seit Herbst 2020 bestehende bundesweite Bündnis Klinikrettung.