Corona in Stuttgarter Kliniken

1 Im Klinikum Stuttgart müssen derzeit 13 Coronapatienten beatmet werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Weil die Infektionen mit dem Coronavirus sowie die Zahl der schweren Erkrankungen wieder ansteigen, steuern die Kliniken erneut auf eine Vollbelegung ihrer Intensivbetten zu. Das hat Konsequenzen für Patienten mit OP-Termin.















Stuttgart - Die Coronapandemie hat eine vierte Welle ausgelöst, ablesbar an den steigenden Infektionszahlen. Von Freitag auf Samstag vergangener Woche stieg die Zahl der gemeldeten Infektionen in Stuttgart um 70, vom vergangenen Feiertag am 1. November auf Dienstag, 2. November, registrierte das Landesgesundheitsamt einen Zuwachs von 476 Fällen.