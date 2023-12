Kliniken im Kreis Esslingen: Weiter langes Warten in den Notaufnahmen

Weiter langes Warten in den Notaufnahmen

1 In den Notaufnahmen im Kreis Esslingen herrscht wegen der Praxisschließungen weiter großer Andrang. Foto: dpa/Boris Roessler

Weiterhin müssen Patienten in den Notaufnahmen im Kreis Esslingen viel Geduld mitbringen. Grund für die langen Wartezeiten ist der bis Freitag andauernde Streik niedergelassener Haus- und Fachärzte.











Der bundesweite Streik niedergelassener Haus- und Fachärzte, die vom 27. bis 29. Dezember mit Praxisschließungen gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach demonstrieren, zeigt im Landkreis Wirkung. Bereits am Mittwoch hatten die Medius Kliniken in Kirchheim, Nürtingen und Ostfildern-Ruit von „einem stark erhöhten Aufkommen in der zentralen Notaufnahme“ berichtet. Dies bestätigt nun auch das Klinikum Esslingen.

Das Aufkommen von Patientinnen und Patienten sei auch dort seit Mittwochvormittag durchgehend sehr hoch und betreffe alle Fachrichtungen – Innere Medizin, Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie und Pädiatrie, teilt eine Sprecherin mit. Bei den Patienten, die in die Notaufnahme kommen, handle es sich um Zuweisungen durch Rettungsdienst und Notarzt, stark vertreten seien aber auch „fußläufige Patienten“. Weil viele Patienten wegen des verstärkten Andrangs mehrere Stunden in der Notaufnahme liegen müssen, ehe sie auf die Stationen des Esslinger Klinikums gebracht werden können, entstünden lange Wartezeiten im Wartebereich.