1 Auch an der Insel Reichenau wurden verendete Aale angeschwemmt. Foto: Beate Grünewald

An vielen Ufern werden Kadaver angeschwemmt – vermutlich ist die hohe Wassertemperatur der Grund für das Fischsterben. Dessen Ausmaß ist unbekannt.















Link kopiert

Viele Spaziergänger und Badende haben in den vergangenen Tagen tote Aale an den Ufern des Bodensees entdeckt. Welche Ausmaße das Fischsterben hat, kann derzeit niemand sagen. Das Agrarministerium, zu dem auch die Fischereiforschungsstelle in Langenargen gehört, bestätigt aber, dass beispielsweise vom Hafenbereich und von der Seepromenade in Konstanz tote Aale gemeldet wurden. Auch an der Insel Reichenau trieben Tiere im Wasser.

Der Grund für das aktuelle Aalsterben im Bodensee sei aber nicht bekannt, so Sebastian Schreiber vom Ministerium. Zu vermuten sei aber, dass dies an den extremen Wetterbedingungen liegt, die zuletzt zu einer Wassertemperatur von bis zu 28 Grad in manchen geschützten Buchten geführt hat. Aale vertragen aber kein warmes Wasser – das betonte auch der Vorsitzende des Angelsportvereins Konstanz, Bertram Wanner, gegenüber dem „Südkurier“.

Ein Aalsterben gab es auch in früheren Hitzesommern

Bereits in den Hitzesommern 2003 und 2018 habe man bei längeren Warmwetterperioden, die mit niedrigen Wasserständen einhergingen, ein Aalsterben im Bodensee festgestellt, sagte Schreiber: „Man darf somit davon ausgehen, dass auch die aktuell festgestellten Befunde auf die derzeit herrschenden extremen Witterungsbedingungen und nicht auf konkrete anthropogene Einflüsse, wie stoffliche Einträge zurückzuführen sind.“

Ob die Niederschläge der vergangenen Tage und etwas niedrigere Temperaturen die Lage entspannt haben, ist laut Schreiber noch nicht absehbar.

Erwärmung des Bodensees ist ein Problem

Die Sauerstoffsättigung im Bodensee sei dagegen fast immer und auch derzeit gut, betonte Tatjana Erkert, die Sprecherin der Landesanstalt für Umwelt; dies könne nicht der Grund für das Sterben der Aale sein. Sie schloss aber nicht aus, dass lokal, etwa in kleinen Buchten mit geringem Wasserstand, auch der fehlende Sauerstoff die Tiere gestresst oder gar getötet habe.

Grundsätzlich stellt die starke Erwärmung des Oberflächenwassers ein Problem für den Bodensee dar. Denn es kommt zu einer immer stärkeren Schichtung des Wasserkörpers im Sommerhalbjahr. Dadurch wird eine Umwälzung des Wasser durch die alljährlichen Herbststürme erschwert, weshalb in tiefere Wasserschichten immer weniger Sauerstoff und Nährstoffe gelangen. fal