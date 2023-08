9 Aktivisten der „Letzten Generation“ haben sich am vergangenen Montag auf einer Hauptverkehrsstraße in Esslingen festgeklebt. Foto: Elke Hauptmann

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben sich am vergangenen Montag auf einer Hauptverkehrsstraße in Esslingen festgeklebt. Weitere Aktionen sollen folgen. Die Stadt erwägt deshalb den Erlass einer Allgemeinverfügung.















Hatte sich der Klimaprotest der „Letzten Generation“ in Esslingen zunächst auf Demonstrationen beschränkt, werden die Verkehrsblockaden nun massiver: Am vergangenen Montagnachmittag klebten sich bei einer unangemeldeten Aktion vier Protestierende auf der Straße zwischen der Vogelsangbrücke und der Maille-Kreuzung stadteinwärts fest. Die Feuerwehr musste sie in einer zeitraubenden Prozedur vom Asphalt lösen. Danach musste die Straße noch gereinigt werden und konnte erst dann wieder freigegeben werden. Alles in allem dauerte die Aktion drei Stunden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.