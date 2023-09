1 Protestmarsch gestoppt. Die Polizei stellt sich Aktivisten in den Weg. Foto: / Steegmüller

Aktivisten der Letzten Generation legten am Mittwochabend den Verkehr vor dem Hauptbahnhof teilweise lahm. Für einen Notfallpatient verzögerte sich die Anfahrt zum Klinikum Stuttgart deutlich.















„Die nächste Grünphase nehmen wir“, lautet das kurze Kommando. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation sind am Mittwochabend in der unteren Königstraße rund um die Touristinformation verteilt, haben ständig Blickkontakt. Um 19.30 Uhr erfolgt dann das Zeichen, in Windeseile laufen zwölf Personen auf die Schillerstraße, ziehen dabei Warnwesten an und Transparente aus dem Rucksack. Sie halten Porträts in Händen, machen so auf Mitstreiter aufmerksam, die derzeit vor allem in Bayern in Präventivhaft sitzen.