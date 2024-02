Kleinkunst bei den Esslinger Galgenstricken: Die Vielfalt des Kabaretts im Gewölbekeller

1 Die Galgenstricke Herbert Häfele und Erich Koslowski (rechts) Foto:

Als Hausherren des Kabarett-Kellers in der Esslinger Webergasse stehen Herbert Häfele und Erich Koslowski selbst auf der Bühne. Aber sie zeigen auch interessante Gäste.











Von Gaby Weiß

Seit nahezu vier Jahrzehnten ist der Galgenstricke-Keller in der Esslinger Webergasse 9 eine gute Adresse für Kabarett und Kleinkunst. Die beiden Hausherren Erich Koslowski und Herbert Häfele verbinden in ihren Hausprogrammen – mal solo und mal als Duo – Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Und sie haben die Szene immer im Blick und präsentieren übers Jahr zahlreiche Gäste, die zeigen, wie vielseitig dieses Genre sein kann. So sind mit den Jahren auch viele Freundschaften zu anderen Künstlerinnen und Künstlern entstanden, die im Gewölbekeller in der Esslinger Altstadt auf der Bühne stehen. Aber auch der künstlerische Nachwuchs fühlt sich bei den Galgenstricken gut aufgehoben – zum Beispiel im Galgenstadl, mit dem Erich Koslowski einen Talentschuppen für Newcomerinnen und Newcomer geschaffen hat. Bis Ende September ist die Gästeliste nun komplett.