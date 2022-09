K.I.Z. in Stuttgart

17 K.I.Z. in der Stuttgarter Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Berliner Rapper K.I.Z haben über zwei Stunden lang im großen Stil gefeiert in der Stuttgarter Schleyerhalle: mit Satire, Moshpits und Feuer.















Link kopiert

Aus dem Off ist eine Frauenstimme zu hören. Sie beschreibt eine psychiatrische Klinik, in der es viel zum Wohlfühlen gibt – vor allem Musiktherapie sei sehr wichtig. Und da erscheint mit einem großen Knall das Berliner Rap-Trio K.I.Z auf die Bühne, in weißer Insassenkluft, auf den Rücken die Aufschrift „Nervenheilanstalt Birkenhain“.