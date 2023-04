9 Die drei von der Kochstelle: Tim Raue, Hans Neuner und Tim Mälzer (von links nach rechts). Weite Eindrücke vom Staffelfinale finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: RTL / Hendrik Lüders/Best Friends-Edition: Tim Mälzer vs. Hans Neuner vs. Tim Raue

Knödeltrauma, Taschenkrebskochen und Schimpfwörter en masse gibt es beim Staffelfinale von Kitchen Impossible. In der „Best Friends“-Edition treten gleich drei Köche gegeneinander an: Tim Mälzer, Tim Raue und Hans Neuner.















Die Strichliste der Schimpfwörter von „Gehirnficktunnel“ bis „Leck mich am Arsch“ würde beim Staffelfinale von Kitchen Impossible sehr lange ausfallen. In der sogenannten Best-Friends-Edition tritt Hauptkoch Tim Mälzer gegen Tim Raue und gegen Hans Neuner an.

Mälzer und Raue, laut Mälzer „Vater und Mutter dieses schönen Formates“, sind bekannt für ihre vor allem verbalen Duelle, Hans Neuner, österreichischer Koch, der in Portugal in einem 2-Sterne-Restaurant kocht, steht dem in nichts nach.

Das Erfolgsrezept der Sendung

Das Erfolgsrezept der sonntäglichen Sendung ist immer dasselbe: In der schwarzen Box wird ein Gericht serviert. Ohne den Hintergrund des Kochs oder der Köchin zu kennen, müssen die Kontrahenten das Gericht erschmecken, analysieren und ohne Zutatenliste das Gericht in der originalen Küche nachkochen.

In der außergewöhnlichen Variante mit drei Teilnehmern treten immer im Wechsel zwei gegeneinander an: es geht nach München, Norwegen und Kreta.

Schweinebraten mit Knödel

Was einfach aussieht, hat es in sich: in der ersten Box in München ist ein Schweinebraten mit Knödel und Krautsalat, der Originalkoch Hans Jörg Bachmeier ist ein alter Bekannter von Tim Mälzer, der hier die Spitzenköche Raue und Neuner leiden sehen möchte, wenn sie diese „Seele des deutschen Essens“ nachkochen. Und ja: Hans Neuner erleidet durchaus ein Kartoffelknödeltrauma.

Eine Miesmuschel, die keine ist

Neuner schickt die beiden Tims nach Norwegen: erst geht es aufs Boot, um Taschenkrebse zu fangen und diese zu kochen, bevor die schwarze Box serviert wird. Darin: ein Essen, das wie eine Miesmuschel aussieht aber keine ist. Mälzer und Raue sind beeindruckt vom Restaurant „Under“, das sich 5,5 Meter unter dem Meeresspiegel befindet. Vor allem Mälzer beeindruckt sogar Raue: „Dass so ein Bulettenkoch so was hinkriegt, eine bodenlose Frechheit.“

Lamm ohne Küchengeräte

Raue wiederum schickt Neuner und Mälzer ans offene Feuer nach Kreta, um eine traditionelle Lammhaxe nachzukochen – ganz ohne Elektrik und Küchengeräte.

Am Ende gewinnt Mälzer mit 13, 2 Punkten, gefolgt von Raue mit 12 und Hans Neuner erreicht ordentliche 10,9 Punkte.