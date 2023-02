1 In Tübingen demonstrierten hunderte Eltern gegen kürzere Öffnungszeiten in vielen Kitas. Foto: privat

Wegen Personalnot gibt es weniger Kinderbetreuung. Dass Eltern nun dagegen protestieren ist richtig, findet unsere Autorin Lisa Welzhofer.















Kitaplätze für alle Kinder zu schaffen – das war das wohl größte Versprechen der Politik an Frauen in den vergangenen 20 Jahren. Schwanger zu werden, das sollte in Deutschland für Mütter endlich nicht mehr bedeuten auf dem beruflichen Abstellgleis und in der finanziellen Abhängigkeit von einem Partner oder staatlichen Hilfesystemen zu landen. Wenn man es so will, war es das Versprechen, Mutter werden und dennoch frei sein zu können. Man muss es so pathetisch formulieren, um deutlich zu machen, was auf dem Spiel steht, wenn dieses Versprechen auf Dauer nicht mehr eingehalten würde.