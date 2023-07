1 Was kostet die Kinderbetreuung in der Region? Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wo zahlen Gutverdiener bis zu 900 Euro monatlich für einen Krippenplatz? Und welche Kommune in der Region ist überraschend günstig? Der Gebührenvergleich zeigt es.















In Esslingen müssen Gutverdiener für einen Kita-Platz tief in die Tasche greifen. In Böblingen ist ein Kindergartenplatz ziemlich günstig. Und wo ordnet sich Stuttgart im Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden ein? Ein Überblick über Gebühren in städtischen Einrichtungen in der Region.