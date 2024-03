Kita-Bau in Leinfelden-Echterdingen: Plan für Kita steht – Anwohner wenig begeistert

1 Auf diesem Gelände soll die neue Kita entstehen. Foto: /Philipp Braitinger

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen treibt die Pläne für eine neue, zweistöckige Kindertagesstätte am Rande des Wohngebiets Stangen voran. Einige Anwohner sind davon wenig begeistert. Warum?











Link kopiert

Betreuungsplätze werden in Leinfelden-Echterdingen dringend benötigt. Am Rande des Wohngebiets Stangen, an der Ecke der Leinfelder mit der Stangenstraße, will die Stadt deshalb möglichst rasch ein zweistöckiges Kinderhaus für vier Gruppen, also 60 Kinder, bauen. Jüngst hat der Technische Ausschuss (TA) vorberatend für den Gemeinderat kommende Woche grünes Licht für den Bebauungsplan gegeben. Nachbarn beklagen den Verlust der Grünfläche – und haben noch eine andere Befürchtung.