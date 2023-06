1 Heike Schall macht vor, wie richtiges Anfahren auf dem Pedelec funktioniert – und zwar auch am steilen Berg. Foto: /Karin Ait Atmane

Die Zahl der Pedelecs wächst, die Zahl der Unfälle damit ebenso. Der Plochinger Kreisseniorenrat setzt auf Sicherheitstrainings. Ein Besuch.















Link kopiert

Carmen Schmidt und ihr Mann sind seit drei Jahren regelmäßig mit dem Pedelec auf Tour in der Region. Davor war die Esslingerin jahrzehntelang überhaupt nicht Fahrrad gefahren. „Ich habe wieder ganz von vorne angefangen“, erzählt sie. An einen Kurs dachte sie von Anfang an, jetzt bot sich die Gelegenheit in Plochingen. Der Stadtseniorenrat hatte in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat, der Sportgemeinschaft Filderstadt und der Polizei ein Pedelec-Sicherheitstraining ausgeschrieben.