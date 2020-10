1 Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung (Symbolbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist es am Samstag zu einer Rauchentwicklung in einer Dachgeschosswohnung gekommen. Ein Ethanolofen war aus der Wand und auf den Boden gefallen.

Kirchheim - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend gegen 21.15 Uhr in der Dettinger Straße in Kirchheim gekommen. Die 27 -Jährige Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung befüllte ihren Ethanolofen, welcher an einer Wand befestigt war. Kurze Zeit später löste sich der Ofen von der Wand und fiel zu Boden,wodurch sich eine Rauchentwicklung bildete. Die Bewohnerin löschte den Brand selbstständig mit einem Feuerlöscher. Sie wurde im Anschluss mit einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort.