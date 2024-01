Kirchheim unter Teck: Brennende Mülleimer halten Einsatzkräfte auf Trab

1 Die Feuerwehr konnte beide Brände schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Dienstagabend und in der Nacht musste die Feuerwehr in Kirchheim (Kreis Esslingen) zweimal zu brennenden Mülleimern ausrücken. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Brandstifter aus der Ferne sehen, aber nicht ergreifen. Nun werden Zeugen gesucht.











Brennende Mülleimer in der Jesinger Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) haben am Dienstag die Feuerwehr beschäftigt. Wie die Polizei berichtet, hatten Autofahrer gegen 23.15 Uhr die Feuerwehr zur Bushaltestelle Stadion gerufen, weil ein Mülleimer brannte.

Gegen 0.35 Uhr entdeckte dann ein Streifenwagen der Polizei eine weitere brennende Mülltonne in der Marktstraße. Außerdem bemerkten die Polizisten zwei dunkel gekleidete offenbar jüngere Personen, die beim Anblick des Polizeiwagens zu Fuß flüchteten. Sie konnten bei einer anschließenden Fahndung nicht mehr gefunden werden.

Am Ort des Brandes stellte sich heraus, dass aus einer nahe gelegenen Bücherzelle Bücher und Plakate entnommen worden waren, die in der Mülltonne angezündet worden waren. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 070 21/50 10 um Zeugenhinweise.