Unbekannte richten bei Einbruch in Freibad 1000 Euro Schaden an

1 Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Gelhot

Unbekannte haben bei einem Einbruch in den Kiosk eines Freibades in Kirchheim (Kreis Esslingen) am frühen Freitagmorgen etwa 1000 Euro Schaden verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

in der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in das Freibad in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen. Dort schlugen sie laut Polizei ein Fenster des Kiosks auf und durchwühlten diesen.

Den Angaben zufolge geschah der Einbruch gegen 3.55 Uhr. Was die Diebe stahlen, ist noch nicht bekannt, sie richteten aber einen Schaden von etwa 1000 Euro an, bevor sie flüchteten. Die Polizei ermittelt, auch Spezialisten der Spurensicherung waren am Freitag in Einsatz. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 entgegen.