Kirchheim/Teck: Rabiate Frau geht auf Polizisten los

1 Mit Handschellen musste die Polizei in Kirchheim eine randalierende Frau bändigen. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Wüstneck

Eine Frau, die in Kirchheim (Kreis Esslingen) gegen ein Auto getreten und Polizisten angegriffen hat, musste in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses gebracht werden.











Link kopiert

Eine 48-Jährige, die sich laut der Polizei mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Donnerstagabend in Kirchheim randaliert und zudem Polizeibeamte tätlich angegriffen. Die Frau hatte gegen 18.30 Uhr in der Bismarckstraße zunächst gegen ein vorbeifahrendes Auto getreten, herumgeschrien und um sich geschlagen, woraufhin Zeugen die Ordnungshüter verständigten.

Als eine Streife vor Ort eintraf, ging die Frau auf die Polizisten los. Sie musste deshalb zu Boden gebracht und in Handschellen gelegt werden. Da sie sich nicht ausweisen konnte und weiterhin massiv wehrte, wurde sie im Kirchheimer Revier in Gewahrsam genommen. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen trat sie nochmals um sich. Hierbei verletzte sich die 48-Jährige selbst und musste in einer Klinik versorgt werden. Im Anschluss wurde sie in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses gebracht. Eine Polizeibeamtin und ein Kollege, die ebenfalls leicht verletzt wurden, konnten ihren Dienst fortsetzen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.