Kirchheim: Messerattacke wegen Streits um junge Frau

Ein 17-Jähriger hat einen 22-Jährigen mit einem Messer verletzt. Die beiden Männer stritten sich um eine junge Dame.

Zwei Männer haben sich in Kirchheim im Kreis Esslingen wegen einer jungen Frau eine blutige Auseinandersetzung geliefert. Dabei hat ein 17-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt und ist anschließend geflohen.











Vor einer Gastronomie in Kirchheim haben sich zwei junge Männer am frühen Sonntagmorgen eine blutige Auseinandersetzung geliefert. Nach Angaben der Polizei war der Auslöser des Streits wohl die Gunst um eine junge Dame. Die beiden Kontrahenten, der eine 17 und der andere 22 Jahre alt, seien bereits gegen 0.45 Uhr in einer Gaststätte aneinander geraten. Dabei habe der 17-Jährige dem älteren Widersacher ins Gesicht geschlagen.

Das anschließende Gerangel hat sich dann laut Polizei in den Außenbereich des Lokals verlagert. Dort habe der 17-Jährige plötzlich ein Messer gezückt und mit diesem den 22-Jährigen in den Unterarm gestochen. Anschließend sei der Jugendliche geflüchtet. Er konnte der Polizei zufolge trotz einer Fahndung bisher nicht gefunden werden. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.