1 Vor allem im Winter sind Hallenbäder bei Schwimmvereinen und Schulen hoch im Kurs. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die Stadt Kirchheim will ihr künftiges Hallenbad zusammen mit sieben Nachbargemeinden betreiben. Der Zusammenschluss könnte ein Modell für andere Gemeinden werden. Die Nachfrage wäre da.















In Plochingen ist das Thema Hallenbad seit kurzem wieder in der Diskussion. In Kirchheim wurde der Grundsatzbeschluss für den Neubau eines städtischen Bades schon im Jahr 2012 gefasst – spätestens 2030 soll es öffnen. Angestrebt wird ein „interkommunales Hallenbad“, ein Konstrukt, mit dem die Stadt und sieben Nachbargemeinden zumindest in der Region Stuttgart neue Wege gehen. Schon jetzt beteiligt sich Kirchheim am Dettinger Aquafit, was man als eine Art Vorstufe zur größeren Zusammenarbeit sehen kann.