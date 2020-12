1 Die Täter brachen zwischen Sonntag- und Montagmorgen in das Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Schule in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Kirchheim - Einbrecher sind am Wochenende in eine Kirchheimer Schule mitsamt Sporthalle eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 7 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, Zutritt zu dem Gebäude in der Wollmarktstraße. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.