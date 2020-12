26-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto und fährt in Betonwand

1 Bei dem Crash entstand Foto: picture alliance/dpa/Jens Wolf

Ein junge Mann ist am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen in Kirchheim (Kreis Esslingen) gegen eine Betonwand geprallt. Weil er zu schnell war, brach ihm in der Kurve das Heck aus.

Kirchheim - Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Betonwand geprallt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 26-Jährige gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrzeug die Jesinger Straße entlang und wollte auf die B 297 auffahren. Weil er jedoch zu schnell gewesen sei, brach im Kurvenbereich das Heck des Autos aus und touchierte den Bordstein. Der Fahrer lenkte zu stark dagegen, überfuhr eine Grünfläche und prallte danach gegen eine Betonwand.

An dem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Die Schäden an der Betonwand können noch nicht beziffert werden.