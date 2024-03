Kirchenbezirk Esslingen: „Schnupperkurs Kirche“ für junge Menschen

1 Matthias Vögele (links) und Ulrich Enderle freuen sich auf 300 Konfirmanden im Kirchenbezirk Esslingen. Foto: /Barbara Scherer

Katechismus auswendig lernen war gestern. Heute will der Konfirmandenunterricht junge Menschen auch mit alternativen Modellen für die Kirche gewinnen.











Link kopiert

In diesen Tagen sind junge Menschen im evangelischen Kirchenbezirk Esslingen aufgerufen, sich zum Konfirmandenunterricht in Vorbereitung auf ihre Konfirmation im nächsten Jahr anzumelden. Und in den kommenden Wochen finden die aktuellen Konfirmationen statt. Der Konfirmandenunterricht von früher, der oft das reine Auswendiglernen des Katechismus beinhaltete, ist längst abgelöst von offenen Diskussionen über Glaubens- und Sinnfragen, kreativen Beschäftigungen und Gemeinschaftserlebnissen. Das betont Ulrich Enderle, der Jugendpfarrer des Kirchenbezirks Esslingen. Und laut Enderle haben Studien unter Mitgliedern der evangelischen Kirche ergeben, dass der Konfirmandenunterricht als das prägendste Erlebnis im Hinblick auf die Kirchenzugehörigkeit genannt wird. Für Enderle ist die Konfirmation beziehungsweise die Vorbereitung darauf die „letzte Einstiegsmöglichkeit“ in Kirche.