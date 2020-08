1 Der Kino-Geschäftsführer Heinz Lochmann im noch leeren Traumpalast in Schorndorf. Foto: Gottfried Stoppel

Eine monatelange Schließung geht zu Ende: Mit dem Kinostart von „Tenet“ nehmen die Kinos von Heinz Lochmann und damit auch der Esslinger Traumpalast Ende August den Betrieb wieder auf. Der Geschäftsführer hofft auf das Herbstgeschäft und die Vernunft der Menschen.

Esslingen - Wenn am 26. August der Actionfilm „Tenet“ über die Leinwand läuft, endet in den Traumpalast-Kinos eine mehr als fünf Monate lange Schließung. Am 17. März musste Geschäftsführer Heinz Lochmann seine acht Kinos in der Region Stuttgart sowie ein weiteres in Hamburg aufgrund der Corona-Pandemie schließen – auch die Traumpaläste in Esslingen und Nürtingen waren betroffen, in denen seit Wochen gar nichts geht. Die rund 300 Mitarbeiter, die Lochmann beschäftigt, waren in Kurzarbeit, zunächst zu 100, dann zu 70 bis 80 Prozent. „Man muss ja auch mal nach den Kinos gucken“, erklärt der Rudersberger Kinounternehmer und berichtet von Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten. Trotzdem: „Das war eine Zeit der Leere“, sagt er über die zurückliegenden Monate. Für Esslingen gilt das gleich doppelt: Der dortige Traumpalast in zugleich ein Besuchermagnet für das Dick-Center mit seinen Geschäften und Lokalen.