1 Wohl dem, der eine Picknickdecke hat: Das Freiluftkino verbindet Filmfreunde. Foto: Ines Rudel

Nach zweijähriger Coronapause soll das Open-Air-Filmfestival des Kommunalen Kinos auf der Esslinger Burg vom 28. Juli bis 6. August wieder durchstarten. Das Programm steht, der Vorverkauf für alle zehn Abende beginnt am 1. Juli.















Für viele Filmfans gibt es nichts Schöneres, als in lauen Sommernächten Kino unter freiem Himmel zu genießen. Vielerorts in der Region wird bald wieder im Freien geschaut – zu den beliebtesten Open-Air-Filmfestivals gehört das Kino auf der Esslinger Burg. Vor 30 Jahren hat Esslingens Kommunales Kino (Koki) den malerischen Platz über den Dächern der Altstadt erstmals in einen Filmpalast im Freien verwandelt, und das Publikum kommt seither stets in Scharen. Doch in den vergangenen beiden Jahren hat Corona das Koki-Team ausgebremst. Nun wollen die Kinomacherinnen und -macher endlich wieder durchstarten. Das Programm steht inzwischen, die Vorbereitungen laufen, denn vom 28. Juli bis 6. August soll alles perfekt klappen.