Kino auf der Burg in Esslingen

1 Beim Tag des Ehrenamts tummelten sich engagierte Esslingerinnen und Esslinger im Kino auf der Burg, das bei Publikum und Machern hoch im Kurs steht. Foto: Ines Rudel

Alle Jahre wieder pilgern Filmfans aus nah und fern ins Kino auf der Esslinger Burg. Doch zuletzt musste das Kommunale Kino coronabedingt pausieren. Nach zwei Jahren feiert das Festival nun sein Comeback – der Auftakt mit einem Tag des Ehrenamts ist gelungen.















Harte Zeiten liegen hinter dem Team des Kommunalen Kinos Esslingen (Koki) und seinem Publikum: Seit 1993 waren die sommerlichen Open-Air-Filmfestivals auf der Burg gesetzt, doch in den vergangenen beiden Jahren mussten Kinofans und -macher coronabedingt pausieren. Umso größer war die Freude bei Organisatoren und Besuchern, als das Kino auf der Burg nun sein Comeback feiern durfte. Der erste Abend im Filmpalast unter dem Sternenzelt war traditionell den ehrenamtlich engagierten Esslingerinnen und Esslingern vorbehalten, die als Dankeschön für ihren Einsatz unterhaltsame Stunden genießen durften. Die weiteren Abende stehen nun bis 6. August allen offen. Und wenn der Rest des Festivals hält, was der Ehrenamtstag versprach, dann dürfte das Publikum wieder in Scharen kommen.