1 Die anderen Spielgeräte am Spielplatz Hertfelderstraße werden noch genutzt. Foto: Roberto Bulgrin

Aus Sicherheitsgründen mussten Spielgeräte auf dem Spielplatz Hertfelderstraße in Esslingen abgebaut werden. Wie ist der Zustand anderer Kinderspielplätze im Kreis?















Schaukeln, wippen, rutschen: Spielplätze ziehen Kinder magisch an. Die Sicherheit der Spielgeräte ist jedoch ein sensibles und wichtiges Thema. So habe sich bei der vergangenen Hauptuntersuchung des Spielplatzes Hertfelderstraße in Esslingen herausgestellt, dass zwei Geräte aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgebaut werden müssen. „Die Sandbaustelle mit Brücke wies in den Trägerbalken und Standpfosten Schädigungen durch Pilzbefall auf“, sagt Stadtsprecher Niclas Schlecht.