Kinderleiche in Bingen: Nach Tod von Zweijähriger - Polizei ermittelt gegen die Mutter

Geborgene Kinderleiche in Bingen Obduktion nach Tod von Zweijähriger geplant

Das in einem Fluss im schwäbischen Bingen tot aufgefundene zweijährige Mädchen wird obduziert. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, soll die Obduktion in den kommenden Tagen durchgeführt werden.