Kinderhaus Neuhausen: Gemeinde spart Lüftungsanlage bei neuem Kinderhaus ein

1 Das neue Kinderhaus in der Neuhausener Waagenbachaue – hier eine Visualisierung – wird jetzt ohne Lüftungsanlage gebaut. Foto: epro: Horst /udel

Der Neuhausener Gemeinderat hat beschlossen, beim neuen Kinderhaus Waagenbachaue auf eine Lüftungsanlage zu verzichten und damit 320 000 Euro zu sparen. Der Nullenergiestandard wird trotzdem erreicht.











Der Neuhausener Gemeinderat hat mit drei Gegenstimmen beschlossen, auf die Lüftungsanlage im neuen Kinderhaus Waagenbachaue zu verzichten. Am Nullenergiestandard halte man aber fest, für den man immer noch viel Geld in die Hand nehmen werde, versicherte Bürgermeister Ingo Hacker. So seien es nach Abzug der eingesparten 312 000 Euro für die Lüftung immer noch 17 Millionen Euro. Neue Berechnungen haben laut Verwaltung ergeben, dass der Neubau als Nullenergiehaus entgegen ursprünglicher Annahmen auch ohne Lüftungsanlage möglich sei.