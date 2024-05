Kindergarten Burggärtle: Mehr Platz für den Köngener Nachwuchs

1 Für die Burggärtle-Leiterin Ulrike Nemecek (hinten am Mikrofon) und die Kinder erforderte der Erweiterungsbau im laufenden Betrieb viel Geduld und Durchhaltevermögen. Foto: Kerstin/ Dannath

Der Erweiterungsbau des Köngener Kindergartens Burggärtle ist fertig und bietet Platz für zwei zusätzliche Gruppen. Die Kosten liegen deutlich höher als ursprünglich geplant.











Was lange währt wird endlich gut: Der Erweiterungsbau des Kindertgartens Burggärtle in Köngen ist feierlich eingeweiht worden. Eigentlich hätte es schon Anfang Januar soweit sein sollen. Verschiedene Umstände führten zur Verzögerung. Zudem ist der schmucke Bau um einiges teurer geworden als ursprünglich geplant. „Die Erweiterung ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Kinderbetreuung für Köngen“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Johanna Fallscheer in ihrer Eröffnungsrede.