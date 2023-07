Die Gemeinde Köngen sorgt in Sachen Kinderbetreuung rechtzeitig vor – ein kurzer Draht zu den Eltern per App und den Mitarbeitern erhöht die Zufriedenheit. Die Erweiterung des Kindergartens Burggärtle schafft 50 neue Plätze, die vom kommenden Jahr an zur Verfügung stehen sollen.