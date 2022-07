1 Mit einer Erhöhung der Gebühren müsse auch eine Steigerung der Qualität der Betreuung einhergehen, appellieren die Filderstädter Stadträte. Foto: dpa/Uwe Anspach

In Filderstadt werden Eltern für die Kinderbetreuung wohl bald tiefer in die Tasche greifen müssen. Auch in anderen Städten gab und gibt es Gebührenerhöhungen.















Eltern aus Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen stehen höhere Kosten ins Haus. Die Betreuungsgebühren in Krippen, Kindergärten und Horten sollen in Filderstadt nach den Sommerferien um 4,8 Prozent steigen. Diese Zahl ergibt sich aus der Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen Spitzenverbände um 3,9 Prozent plus zusätzlich 0,9 Prozent; eine Erhöhung, auf die man in Filderstadt coronabedingt zum Kindergartenjahr 2020/21 verzichtet hatte. Die Mitglieder des Sozialausschusses sprachen sich jüngst mehrheitlich für eine Erhöhung der Gebühren aus, wenn auch zähneknirschend.