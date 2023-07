1 Nach wie vor fehlt es in Filderstadt an Betreuungsplätzen und an Personal. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Betreuungssituation in Filderstadt ist weiterhin angespannt. Nun hat die zuständige Stabsstelle die neue Bedarfsplanung vorgelegt – und mit ihr einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, um Personal zu gewinnen und zu halten.















Link kopiert

Zu wenige Plätze, zu wenig Personal: An der angespannten Situation in der Kinderbetreuung in Filderstadt wird sich nach dem Sommer nichts ändern. Dem Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss wurde nun die Bedarfsplanung fürs Kindergartenjahr 2023/24 vorgelegt. Demnach wird mit 111 Tagespflege-Plätzen für U3-Kinder, 250 U3-Krippenplätzen, 40 Plätzen in altersgemischten Gruppen für Zwei- bis Dreijährige, 1513 Ü3-Kindergartenplätzen und 105 Hortplätzen für Sechs- bis Zehnjährige geplant. Ab Oktober sollen, sofern alle Personalstellen besetzt sind, im neuen Kinderhaus in Bernhausen 20 Krippen- und 80 Kindergartenplätze dazukommen.