KI in Esslingen

1 Der Chatbot beantwortet Fragen und liefert ausführliche Informationen zu den unterschiedlichsten Themen. Foto: Ines Rudel

Das auf Künstlicher Intelligenz basierende Programm erstellt eigenständig Texte. Wie wirkt sich diese Technologie auf den Alltag an Schulen, Hochschulen und in anderen Einrichtungen in Esslingen aus?















ChatGPT – ein von Künstlicher Intelligenz gesteuertes Programm, ein sogenannter Chatbot – ist in der Lage, mit seinem Gegenüber zu sprechen oder Texte zu produzieren. Man kann ChatGPT zum Beispiel fragen: „Was sind die wichtigsten Fakten, die ich über Esslingen wissen sollte?“ oder „Sag mir alles, was ich über Geothermie wissen muss“. Die Möglichkeit, per Künstlicher Intelligenz Referate oder Hausarbeiten verfassen zu lassen, bleibt für die Bildungseinrichtungen nicht folgenlos.