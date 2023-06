1 Apache 207 tritt beim Kesselfestival mit eigener Tankstelle und Mercedes auf. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Der Festival-Headliner Apache 207 wird am Samstagabend unter anderem Dank abwechslungsreicher Bühnenshow seiner Rolle als finaler Act gerecht. Nicht nur die Fans von Autotune und 90’s Beats haben bei seinem Konzert auf dem Cannstatter Wasen ihren Spaß.















Wenn man sich die deutschen Singlecharts anschaut, hat das Kesselfestival bei der Wahl seiner Headliner alles richtig gemacht. Seit Wochen dominiert Apache 207 die vorderen Plätze: Das gemeinsame Lied „Komet“ mit Udo Lindenberg war 15 Wochen auf dem ersten Platz und ist nun auf Rang zwei. Und auch das neue Album „Gartenstadt“, benannt nach dem Stadtteil in Ludwigshafen, in dem Volkan Yaman alias Apache 207 aufwuchs, ging direkt an die Spitze, sodass seine Songs „Wenn das so bleibt“, „Was weißt du schon“ und „Breaking Your Heart“ aktuell die übrigen Plätze der Top Fünf der Charts dominieren.