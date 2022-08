1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und das Gebäude im Anschluss lüften. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Im Aichwalder Ortsteil Krummhardt (Kreis Esslingen) musste die Feuerwehr am frühen Montagmorgen einen Kabelbrand in einem Mehrfamilienhaus bekämpfen. Zwei der Bewohner mussten vorsorglich ins Krankenhaus.















Link kopiert

Wegen starken Rauchs, der aus dem Keller drang, musste am Montagmorgen ein Mehrfamilienhaus in der Straße Schauinsland in Aichwald Krummhardt (Kreis Esslingen) für kurze Zeit geräumt werden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Bewohnerin der Gebäudes gegen 6.35 Uhr Rauch im Keller. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr und die übrigen Personen im Haus, sodass alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen konnten. Die Feuerwehr konnte am Einsatzort feststellen, dass wahrscheinlich ein Kabelbrand den Rauch verursacht hatte. Der Brand konnte bis sieben Uhr gelöscht werden, danach lüftete die Feuerwehr das Gebäude. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauch eingeatmet hatten.

Über die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen, das Gebäude blieb jedoch bewohnbar.