Keine Mehrheit in der Fluglärmkommission: Knappes Votum gegen neue Flugroute

1 Die lärmgeplagten Anrainer des Stuttgarter Flughafens auf den Fildern wie im Neckartal wünschen sich Entlastung. Foto: Horst Rudel

Wenn es nach der Fluglärmkommission für den Flughafen Stuttgart geht, könnte der Probebetrieb auf der neuen Strecke bald enden. Denkbar knapp fiel die Entscheidung gegen die neue Strecke aus.











Mit knapper Mehrheit hat die Fluglärmkommission für den Flughafen Stuttgart gegen die Fortführung des Betriebs auf der neuen Flugroute in Richtung Süden gestimmt. Hinter verschlossenen Türen tagten die Mitglieder am Montag. Diese Empfehlung geht nun an das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (FLK), das die endgültige Entscheidung treffen wird. „Die Entscheidung fiel mit sechs Gegenstimmen so knapp aus wie beim letzten Mal, allerdings in die andere Richtung“, sagte Oberbürgermeister Christof Bolay, der Vorsitzende der Kommission.