1 Die Stadt Esslingen bietet ihren Bürgern kostenloses Trinkwasser. Foto: Roberto Bulgrin

Seit Tagen kühlt es nicht mehr richtig ab, und die Fragen nach dem richtigen Umgang mit der Hitze häufen sich: Was lässt sich die Stadt einfallen, um Abhilfe zu schaffen? Wie sieht es in den Kliniken aus? Und wer bestimmt eigentlich, ob es Hitzefrei gibt?















Die Hitzewelle hält an: Am vergangenen Sonntag war der bisher wärmste Tag des Jahres. In Waghäusel in Baden-Württemberg wurden 38 Grad gemessen – so heiß ist es dieses Jahr sonst noch nirgendwo in Deutschland gewesen. In Esslingen war der Sonntag mit mehr als 36,5 Grad auch der heißeste Julitag seit Beginn der Messungen im Jahr 1953. Seit einiger Zeit wird im Kreis also ordentlich geschwitzt. Wie wirkt sich die Extremhitze auf die Stadt, die Kliniken und die Schulen aus?