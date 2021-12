1 Die Winterpause beginnt nun doch sehr plötzlich. Foto: /Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Mit Ausnahme der Klassen von der 3. Liga aufwärts wird der komplette Handball-Spieltag abgesagt. Amateurfußball bis zum Jahresende abgesetzt.















Esslingen - Das ist ja ein Knaller.“ Wolfgang Stoll ist ein mit allen Wassern gewaschener Handball-Funktionär. So etwas aber hat auch der Vorsitzende des Bezirks Esslingen/Teck sowie Abteilungsleiter des TSV Wolfschlugen noch nicht erlebt. Die Handball-Verbände Baden-Württembergs, die sich bisher im Gegensatz zu anderen Verbänden beim Thema Spielabsagen aufgrund der Coronapandemie zurückgehalten hatten, bliesen am Freitagabend kurzfristig den kompletten Spieltag des Wochenendes in allen drei Teil-Verbänden ab. Am späteren Abend folgte dann auch der Württembergische Fußball-Verband (WFV), der gleich alle Spiele bis zum Jahresende absagte. Das bedeutet: Schon an diesem Wochenende ruht auf den Plätzen und in den Hallen der Ball.