Bei Faschingsumzug in Kehl: Umzugswagen fängt Feuer – mindestens ein Schwerverletzter

Bei Faschingsumzug in Kehl

3 Der Umzugswagen brannte lichterloh. Foto: dpa/Marco Dürr

Bei einem Faschingsumzug in Kehl im Ortenaukreis gerät ein Wagen in Brand. Ersten Informationen zufolge werden dabei mehrere Menschen teils schwer verletzt.











Bei einem Faschingsumzug in Kehl (Ortenaukreis) ist am Sonntagnachmittag ein Umzugswagen in Brand geraten. Dabei wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, kam es in der Hahnengasse kurz nach 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung eines Aggregats auf dem ausgebauten Anhänger. Dies löste offenbar den Brand aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Um sich vor dem Feuer zu retten, sprangen mehrere Personen, die sich auf dem Anhänger befanden, auf die Straße.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden fünf Personen durch den Brand beziehungsweise den Sprung vom Anhänger teilweise schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens könne die Polizei noch keine Angaben machen, hieß es in einer Mitteilung. Das Polizeireviers Kehl hat die Ermittlungen aufgenommen.