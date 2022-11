1 Pistazienkerne der Eigenmarke K-Classic können Schimmelpilzgift enthalten. Foto: imago images/blickwinkel/McPHOTO/A. Schauhuber via www.imago-images.de

Kaufland ruft Pistazienkerne zurück – die Packungen sind unter anderem auch in Baden-Württemberg im Handel.















Der Lebensmittelhändler Kaufland hat einen Rückruf für Pistazienkerne der Eigenmarke K-Classic gestartet. Routineuntersuchungen hätten einen erhöhten Gehalt des Schimmelpilzgifts Ochratoxin A festgestellt, hieß es in einer Lebensmittelwarnung vom Samstag.

Betroffen seien die K-Classic Pistazienkerne geröstet und ohne Salz in der 100-Gramm-Packung mit dem Haltbarkeitsdatum 22. April 2023 und der Chargennummer 21029/220726001. Die entsprechende Ware wurde in Märkte in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und ins Saarland geliefert.

Ochratoxin A wird von Schimmelpilzen gebildet und kommt in verschiedenen Lebensmitteln wie etwa Getreide, Fleischkonserven, Obst oder Käse vor. Es kann krebserregend auf die Nieren wirken, weswegen bestimmte Grenzwerte festgelegt wurden.