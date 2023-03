Kathrin und Lukas aus Ostfildern Das erste Date ist verhalten – dann entsteht die Liebe beim Bäcker

Lukas und Kathi wohnen jahrelang in Stuttgart fast Tür an Tür, gehen in die selben Läden einkaufen, haben den selben Hausarzt. Getroffen haben sie sich nie. Bis es beim Bäcker hinter der Theke funkt gab es aber einige Widerstände – das ist ihre Liebesgeschichte.